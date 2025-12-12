RU

ЦБ России собрался судиться за активы с Euroclear в Москве: что говорят в ЕС

Фото: еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 12 декабря, Центробанк России обратился в Московский арбитражный суд против Euroclear из-за замороженных активов. В ЕС отметили, что таким образом РФ будет пытаться помешать возмещению нанесенного Украине ущерба.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Он подчеркнул, что позиция ЕС полностью соответствует европейскому законодательству и международному публичному праву.

"Можно ожидать, что РФ будет продолжать инициировать спекулятивные судебные процессы, чтобы помешать ЕС соблюдать международное право и добиться выполнения Россией юридического обязательства компенсировать Украине нанесенный ущерб", - подчеркнул еврокомиссар.

Конфискации активов нет

Домбровскис отметил, что замороженные активы РФ не конфискуются, а принцип суверенного иммунитета соблюдается.

"Активы российского центрального банка, которые хранятся в ЕС, в частности в центральных депозитариях, таких как Euroclear, заморожены в соответствии с санкциями ЕС, которых придерживаются государства-члены с начала незаконной агрессивной войны России", - отметил он.

По его словам, это соответствует как законодательству ЕС, так и международному праву, а европейские финансовые учреждения, хранящие эти активы, полностью защищены от судебных исков.

Еврокомиссар отметил, что, согласно текущим санкциям, ЕС может компенсировать любое конфискации в России с помощью замороженных активов.

"Глобальная кампания возмездия"

Как сообщает Bloomberg, Центробанк РФ угрожает Евросоюзу "глобальной кампанией возмездия" с целью возвращения сотен миллиардов евро, если блок использует российские замороженные активы.

Российский ЦБ назвал действия бельгийского депозитария "незаконными" и которые "делают невозможным распоряжение банком своими средствами и ценными бумагами".

В отдельном заявлении он предупредил, что будет оспаривать любое несанкционированное использование активов Еврокомиссией "во всех доступных компетентных органах, включая национальные суды, судебные органы иностранных государств и международные организации".

Россия потребует возмещения убытков в размере общей суммы своих замороженных активов, а также дополнительного дохода, потерянного от них.

 

Напомним, 11 декабря в Евросоюзе приняли изменение правил, которое упрощает продление замораживания российских активов. Теперь единодушие по замораживанию активов РФ больше не является единственным вариантом, а это означает, что "репарационный кредит" стал ближе к принятию.

Отметим, Еврокомиссия уже более месяца выступает с идеей предоставить Украине так называемый "репарационный кредит" в размере 140 млрд евро. Предполагается, что он будет обеспечен за счет активов РФ, которые ЕС заморозил в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

