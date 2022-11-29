У ЦАР заявили про авіаудар по базі найманців ПВК "Вагнер"

У Центральноафриканській Республіці в місті Босанґоа по військовому об'єкту, пов'язаному з російськими найманцями з ПВК "Вагнера", було завдано авіаудару.

У релізі зазначається, що літак, що прилетів і вилетів із сусідньої країни, у ніч з неділі на понеділок атакував табір солдатів на півночі країни, а також їх російські напіввоєнні формування, які в ЦАР називають "союзниками", зокрема найманців із групи ПВК "Вагнера" ".

В уряді африканської держави заявляють, що літак скинув вибухівку на місто Босанґоа "націлившись на базу наших сил оборони, наших союзників, а також на бавовняну фабрику". Внаслідок бомбардування жертв немає.

За фактом авіанальоту було розпочато розслідування, щоб "встановити відповідальних" за атаку.

"Ці вибухові речовини завдали значної матеріальної шкоди", - йдеться у заяві уряду.

За словами регіонального директора з водних та лісових ресурсів у Босанґоа Етьєна Нгеретума в коментарі для AFP, літак "бомбив базу росіян о 2:50 ночі, ми чули як мінімум чотири бомби, але, оскільки була ніч, ми не бачили літак, який був без вогнів" і летів тихо, передає Le Monde.

Чиновник розповів, що дві бомби вибухнули в його саду, який примикає до зайнятої росіянами бавовняної фабрики, і після ударів він "знайшов цвяхи та шматки заліза на даху свого будинку".

Мер міста П'єр Денамгер також підтвердив авіаудари телефоном французькому інформагентству.

"Це літак без вогнів, який ми не змогли ідентифікувати. Ціллю була бавовняна фабрика, яку росіяни та збройні сили використовують як базу, пошкоджень не так багато", - прокоментував він.

Напруженість між Чадом та ЦАР

Дане бомбардування в ЦАР стало першим випадком передбачуваної атаки ворожого літака з початку громадянської війни в 2013 році. Чад межує з країною на півночі, а місто Босанґоа донедавна знаходилося в руках повстанців, тоді як Камерун межує з Центральноафриканською Республікою на заході, а Судан та Південний Судан розташовані дуже далеко на північному сході.

Зазначається, що останні місяці відносини між Чадом і ЦАР були вкрай напруженими. Бангі критикує Нджамену, зокрема, за те, що та дозволила збройним групам використовувати свою територію як резервну базу, і за надання притулку їхньому головному лідеру, колишньому президенту Франсуа Бозізе.

Наприкінці травня минулого року Чад також звинуватив армію ЦАР у вбивстві 6 своїх солдатів при нападі на прикордонну посаду на території країни, говорячи про "воєнний злочин". У грудні 2021 року солдати двох країн також влаштували стрілянину з обох боків кордону.

У ЦАР присутні сотні російських воєнізованих формувань (найманців ПВК). Бангі досі називає цих бойовиків "союзниками".