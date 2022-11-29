В ЦАР заявили об авиаударе по базе наемников ЧВК "Вагнер"

В Центральноафриканской Республике в городе Босангоа по военному объекту, связанному с российскими наемниками из ЧВК "Вагнера", был нанесен авиаудар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы правительства ЦАР.

В релизе отмечается, что самолет, прилетевший и вылетевший из соседней страны, в ночь с воскресенья на понедельник атаковал лагерь солдат на севере страны, а также их российские полувоенные формирования, которые в ЦАР называют "союзниками", в частности наемников из группы ЧВК "Вагнера".

В правительстве африканского государства заявляют, что самолет сбросил взрывчатку на город Босангоа, "нацелившись на базу наших сил обороны, наших союзников, а также на хлопковую фабрику". В результате бомбардировки жертв нет.

По факту авианалета было начато расследование, чтобы "установить ответственных" за атаку.

"Эти взрывчатые вещества причинили значительный материальный ущерб", - говорится в заявлении правительства.

По словам регионального директора по водным и лесным ресурсам в Босангоа Этьена Нгеретума в комментарии для AFP, самолет "бомбил базу россиян в 2:50 ночи, мы слышали как минимум четыре бомбы, но, поскольку была ночь, мы не видели самолет, который был без огней" и летел тихо, передает Le Monde.

Чиновник рассказал, что две бомбы взорвались в его саду, который примыкает к занятой россиянами хлопчатобумажной фабрике, и после ударов он "нашел гвозди и куски железа на крыше своего дома".

Мэр города Пьер Денамгер также подтвердил авиаудары по телефону французскому информагентству.

"Это самолет без огней, который мы не смогли идентифицировать. Целью была хлопковая фабрика, которую россияне и вооруженные силы используют в качестве базы, повреждений не так много", - прокомментировал он.

Напряженность между Чадом и ЦАР

Данная бомбардировка в ЦАР стала первый случаем предполагаемой атаки вражеского самолета с начала гражданской войны в 2013 году. Чад граничит со страной на севере, а город Босангоа до недавнего времени находился в руках повстанцев, в то время как Камерун граничит с Центральноафриканской Республикой на западе, а Судан и Южный Судан расположены очень далеко на северо-востоке.

Отмечается, что в последние месяцы отношения между Чадом и ЦАР были крайне напряженными. Банги критикует Нджамену, в частности, за то, что она позволила вооруженным группам использовать свою территорию в качестве резервной базы, и за предоставление убежища их главному лидеру, бывшему президенту Франсуа Бозизе.

В конце мая прошлого года Чад также обвинил армию ЦАР в убийстве 6 своих солдат при нападении на пограничный пост на территории страны, говоря о "военном преступлении". В декабре 2021 года солдаты двух стран также устроили стрельбу по обе стороны границы.

В ЦАР присутствуют сотни российских военизированных формирований (наемников ЧВК). Банги до сих пор называет этих боевиков "союзниками".