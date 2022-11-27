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Росіяни вербують у ПВК "Вагнера" студентів з Африки, - ЗМІ

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Росія, Неділя 27 листопада 2022 06:15
Росіяни вербують у ПВК "Вагнера" студентів з Африки, - ЗМІ Фото: росіяни вербують в армію студентів з Африки (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Росії вербують до ПВК "Вагнера" студентів Африки, а за відмову погрожують позбавити стипендій чи підвищити вартість навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Daily Beast.

Журналісти поспілкувались з африканськими студентами із Південного федерального університету, що в Ростові-на-Дону. Ті розказують, що представники навчального закладу переконували учнів вступити до ПВК “Вагнера” або російської армії і поїхати воювати в Україну за 3-5 тисяч доларів.

"Троє чиновників, які зустрічали нас у нашому гуртожитку, намагалися переконати воювати за росію. Вони сказали, що ми можемо недовго повоювати в Україні, заробити стільки грошей, а потім повернутися до росії, щоби продовжити своє навчання. Вони кілька разів нагадували нам, що деякі африканці вже воюють в Україні та заробляють добрі гроші", - передає видання слова студентів.

У випадку відмови студентам погрожують підвищенням оплати за навчання чи позбавленням стипендій. Крім цього, до вербування залучаються і співробітники ФСБ.

Нагадаємо, що у Кремлі створюють нову так звану "ПВК", що стримати вплив на політичній арені Росії фінансиста "Вагнера" Євгена Пригожина.

Раніше повідомлялось, що російська ПВК "Вагнера" почала набирати нових найманців, щоб відправити їх на війну проти України. Тепер вербують навіть в'язнів з серйозними захворюваннями.

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