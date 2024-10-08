UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

ЦАХАЛ знищив тунель "Хезболли", який вів з Лівану на територію Ізраїлю

Ілюстративне фото: "Хезболла" побудувала тунель на кордоні з Ізраїлем (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищила тунель, який викопали бойовики "Хезболли". Він перетинав кордон Лівану з Ізраїлем.

Про це сказано у заяві ЦАХАЛу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як зазначають ізраїльські військові, тунель не мав виходу на території Ізраїлю. Він був побудований неподалік ліванського села Марвахін, розташованого прямо навпроти ізраїльської громади Заріт.

У ЦАХАЛ стверджують, що тунель почали будувати близько двох років тому, і його швидко виявили військові Ізраїлю. За його зведенням почали спостерігати.

Потім тунель знайшли солдатами під час рейдів на півдні Лівану кілька місяців тому.

Солдати ЦАХАЛа обшукали тунель і виявили всередині зброю, включаючи вибухівку та протитанкові ракети. Його знищили. При цьому інших тунелів, які ведуть до Ізраїлю з Лівану, не було виявлено.

 

Що передувало

Нагадаємо, між Ізраїлем та "Хезболлою" триває війна. Нещодавно Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну операцію проти бойовиків, війська зайшли на територію Лівану.

Згідно з останніми даними, Ізраїль під час такої операції вже втратив 15 солдатів.

При цьому сьогодні, 8 жовтня, стало відомо, що бойовики "Хезболли" запустили по північній частині Ізраїлю понад 100 ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльЛіванХезболла