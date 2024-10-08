ЦАХАЛ знищив тунель "Хезболли", який вів з Лівану на територію Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищила тунель, який викопали бойовики "Хезболли". Він перетинав кордон Лівану з Ізраїлем.
Про це сказано у заяві ЦАХАЛу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Як зазначають ізраїльські військові, тунель не мав виходу на території Ізраїлю. Він був побудований неподалік ліванського села Марвахін, розташованого прямо навпроти ізраїльської громади Заріт.
У ЦАХАЛ стверджують, що тунель почали будувати близько двох років тому, і його швидко виявили військові Ізраїлю. За його зведенням почали спостерігати.
Потім тунель знайшли солдатами під час рейдів на півдні Лівану кілька місяців тому.
Солдати ЦАХАЛа обшукали тунель і виявили всередині зброю, включаючи вибухівку та протитанкові ракети. Його знищили. При цьому інших тунелів, які ведуть до Ізраїлю з Лівану, не було виявлено.
Нагадаємо, між Ізраїлем та "Хезболлою" триває війна. Нещодавно Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну операцію проти бойовиків, війська зайшли на територію Лівану.
Згідно з останніми даними, Ізраїль під час такої операції вже втратив 15 солдатів.
При цьому сьогодні, 8 жовтня, стало відомо, що бойовики "Хезболли" запустили по північній частині Ізраїлю понад 100 ракет.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.