ЦАХАЛ уничтожил туннель "Хезболлы", который вел из Ливана на территорию Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила туннель, который выкопали боевики "Хезболлы". Он пересекал границу Ливана с Израилем.
Об этом сказано в заявлении ЦАХАЛа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Как отмечают израильские военные, туннель не имел выхода на территории Израиля. Он был построен недалеко от ливанской деревни Марвахин, расположенной прямо напротив израильской общины Зарит.
В ЦАХАЛ утверждают, что туннель начали строить около двух лет назад, и он был быстро обнаружен военными Израиля. За его возведением начали наблюдать.
Затем туннель был обнаружен солдатами во время рейдов на юге Ливана несколько месяцев назад.
Солдаты ЦАХАЛа обыскали туннель и обнаружили внутри оружие, включая взрывчатку и противотанковые ракеты. Его уничтожили. При этом других туннелей, которые ведут в Израиль из Ливана, не было обнаружено.
Напомним, между Израилем и "Хезболлой" продолжается война. Недавно Армия обороны Израиля начала наземную операцию против боевиков, войска зашли на территорию Ливана.
Согласно последним данным, Израиль в ходе такой операции уже потерял 15 солдат.
При этом сегодня, 8 октября, стало известно, что боевики "Хезболлы" запустили по северной части Израиля более 100 ракет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.