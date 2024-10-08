Армія Ізраїлю оприлюднила кількість втрачених солдат у Лівані

Впродовж 7 жовтня армія Ізраїлю зазнала втрат у наземній військовій операції на території Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що військово-повітряні сили Ізраїлю здійснюють масовані бомбардування цілей "Хезболли" на півдні Лівану.

За добу 7 жовтня у бойових діях загинули двоє ізраїльських солдатів. Загальна кількість загиблих військових під час операції у Лівані зросла до 11 осіб.

За даними ЦАХАЛ, на ізраїльську територію в понеділок потрапили близько 190 снарядів. Поранено щонайменше 12 осіб.