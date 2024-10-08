Армія Ізраїлю оприлюднила кількість втрачених солдат у Лівані
Впродовж 7 жовтня армія Ізраїлю зазнала втрат у наземній військовій операції на території Лівану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що військово-повітряні сили Ізраїлю здійснюють масовані бомбардування цілей "Хезболли" на півдні Лівану.
За добу 7 жовтня у бойових діях загинули двоє ізраїльських солдатів. Загальна кількість загиблих військових під час операції у Лівані зросла до 11 осіб.
За даними ЦАХАЛ, на ізраїльську територію в понеділок потрапили близько 190 снарядів. Поранено щонайменше 12 осіб.
Загострення на Близькому Сході
З 1 жовтня армія оборони Ізраїлю проводить наземну військову операцію на території південного Лівану. Приводом стали регулярні обстріли бойовиками "Хезболла" північних районів Ізраїлю.
Ввечері 7 жовтня військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по штаб-квартирі розвідки "Хезболли" у Бейруті. Загалом ЦАХАЛ уразила понад 70 об'єктів терористів.
Станом на 5 жовтня, з моменту початку операції, ізраїльська армія знищила 2000 цілей та 440 ліванських терористів.
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