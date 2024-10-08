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"Хезболла" запустила більше сотні ракет по півночі Ізраїля

Вівторок 08 жовтня 2024 14:14
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"Хезболла" запустила більше сотні ракет по півночі Ізраїля Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 8 жовтня, Ліван атакував ізраїльську Хайфу ракетами. Загалом, під час двох хвиль обстрілів, було запущено більше сотні снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Під час першої хвилі обстрілів з Лівану по прибережному місту було випущено 85 ракет. Трохи пізніше, в сторону Хайфи на півночі країни були запущені ще 20 снарядів.

Як стверджує "ЦАХАЛ", деякі з ракет були успішно перехоплені силами протиповітряної оборони (ППО) Ізраїля.

Наразі відомо про 70-річну поранену. Бригади медиків продовжують обшук районів, уражених обстрілом.

Конфлікт на Близькому Сході

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС здійснили напад на Ізраїль, внаслідок якого загинуло понад тисячу людей, а сотні були взяті в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти терористів у секторі Газа.

1 жовтня 2024-го ЦАХАЛ розпочав військову операцію проти "Хезболли" на території Лівану. Мета операції полягала в знищенні інфраструктури та лідерів угруповання, а також у відсуванні бойовиків від кордону. Це має на меті забезпечити безпечний повернення мешканців північних районів Ізраїлю до своїх домівок.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та Міністерство внутрішньої безпеки США попередили, що наближення річниці теракту, а також загострення ситуації на Близькому Сході можуть спровокувати нові акти насильства з боку екстремістських угруповань.

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