ЦАХАЛ знищила об'єкти "Хезболли" у Лівані, з яких атакували Ізраїль

Зазначається, що ввечері у п'ятницю, 8 листопада, ізраїльські військові вдарили по командних центрах терористів у цивільному районі біля міста Тір на півдні Лівану.

Крім того, на півдні Лівану було завдано ударів по численних складах зброї та об'єктах терористичної інфраструктури.

Також за минулу добу війська Ізраїлю ліквідували десятки терористів на півдні Лівану.

"Ці удари є частиною постійних зусиль ЦАХАЛу, спрямованих на демонтаж і деградацію потенціалу "Хезболли", а також на обмеження можливостей організації відновити його", - йдеться у повідомленні.