ЦАХАЛ заявив про ліквідацію в Секторі Газа фактичного прем'єра ХАМАС

Удари Ізраїлю по Сектору Газа

Нагадаємо, вночі 18 березня ізраїльська армія завдала масованих ударів по цілях бойовиків ХАМАС на території Сектору Газа.

В Офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявлялося про заклик до ЦАХАЛ "діяти рішуче" проти ХАМАС на тлі відмови бойовиків звільнити ізраїльських заручників.

Також у Нетаньягу зазначили, що організація ХАМАС "відкинула усі отримані пропозиції" від спецпосланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа та інших посередників щодо продовження перемир'я в Газі.

Арабські ЗМІ із посиланням на медиків Гази інформують, що внаслідок ізраїльських авіаударів 18 березня, за останніми даними, вже загинули 130 осіб на усій території анклаву.

Детальніше про масовану ізраїльську атаку на Газу цієї ночі читайте в матеріалі РБК-Україна.

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