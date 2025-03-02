В Ізраїлі заявили про схвалення плану США щодо продовження перемир'я з ХАМАС

Ізраїль схвалив план, запропонований спецпредставником президента США з Близького Сходу Стівом Віткоффом, щодо продовження режиму припинення вогню з ХАМАС у Секторі Газа. Єрусалим попередив про можливість поновлення війни у разі, якщо палестинське угруповання відмовиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Як зазначають ізраїльські ЗМІ, влада країни через кілька хвилин після завершення 42 днів першого етапу перемир'я в Газі схвалила те, що, Єрусалим назвав пропозицією США про продовження припинення вогню з ХАМАС на Рамадан і Песах, під час якого всі заручники потенційно можуть бути звільнені.

Рамадан розпочався у п'ятницю ввечері, і триватиме до 29 березня. А Песах закінчується 19 квітня.

В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявили, що половина заручників - живих та тіл загиблих - буде звільнена в перший день продовженого режиму припинення вогню.

Також вказується, що решта заручників будуть звільнені наприкінці періоду, якщо буде досягнуто постійне припинення вогню. У Нетаньягу додали, що такий план був запропонований Віткоффом.

Також в Ізраїлі зазначили, що угруповання ХАМАС ще не прийняло такий план Штатів.

"Якщо ХАМАС змінить свою позицію. Ізраїль негайно розпочне переговори щодо всіх деталей плану Віткоффа", - розповіли в офісі Нетаньягу.

Заява прямо не погрожує поновленням війни, натомість нагадує громадськості та ХАМАС, що початкова угода дозволяє Ізраїлю повернутися до бойових дій після 1 березня у разі, якщо переговори будуть визнані неефективними.

Режим перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС і питання щодо його продовження

Офіційний Єрусалим стверджує, що ХАМАС неодноразово порушував угоду, тоді як Ізраїль її повністю дотримується. Між тим в угоді зазначено, що переговори щодо другого етапу угоди почнуться "не пізніше за 16 днів".

Ізраїль не брав участі в непрямих переговорах з ХАМАС щодо другого етапу угоди до 42-го дня. Крім того, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) не почала виводити свої сили з Філадельфійського коридору на кордоні Сектору Газа та Єгипту в суботу, незважаючи на те, що угода вимагала від Ізраїлю розпочати цей процес на 42-й день.

Раніше повідомлялося про те, що на тлі завершення терміну перемир'я з ХАМАС вчора прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скликав уряд з питань безпеки.

Додамо, 26 лютого американські ЗМІ писали про те, що ХАМАС посилює позиції перед можливим відновленням боїв з Ізраїлем.