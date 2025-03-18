ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Секторе Газа фактического премьера ХАМАС

Удары Израиля по Сектору Газа

Напомним, ночью 18 марта израильская армия нанесла массированные удары по целям боевиков ХАМАС на территории Сектора Газа.

В Офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявлялось о призыве к ЦАХАЛ "действовать решительно" против ХАМАС на фоне отказа боевиков освободить израильских заложников.

Также у Нетаньяху отметили, что организация ХАМАС "отвергла все полученные предложения" от спецпосланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и других посредников о продлении перемирия в Газе.

Арабские СМИ со ссылкой на медиков Газы информируют, что в результате израильских авиаударов 18 марта, по последним данным, уже погибли 130 человек на всей территории анклава.

Подробнее о массированной израильской атаке на Газу этой ночью читайте в материале РБК-Украина.

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