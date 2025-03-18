ЦАХАЛ заявив про ліквідацію в Секторі Газа фактичного прем'єра ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію фактичного прем'єр-міністра контрольованого ХАМАС Сектору Газа та кількох інших високопосадовців терористичного угрупування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

ЦАХАЛ заявив, що ці атаки спрямовані на те, щоб "завдати удару по військовому та урядовому потенціалу терористичної організації ХАМАС і усунути загрозу для держави Ізраїль і її громадян".

Ісаам Дааліс, фактичний прем'єр-міністр ХАМАС, замінив Раві Муштаху після його вбивства Ізраїлем у липні 2024 року.

Серед ліквідованих - заступник міністра внутрішніх справ Махмуд Абу Вафах, керівник урядових громадських робіт Іссам Дааліс, заступник міністра юстиції Ахмед аль-Хатта та генеральний директор служби внутрішньої безпеки Бахджат Абу Султан.

У своїй заяві ізраїльські військові стверджують, що вбили чотирьох високопоставлених чиновників ХАМАС у рамках широкомасштабної кампанії бомбардувань десятків об’єктів у Секторі Газа.

Удари Ізраїлю по Сектору Газа

Нагадаємо, вночі 18 березня ізраїльська армія завдала масованих ударів по цілях бойовиків ХАМАС на території Сектору Газа.

В Офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявлялося про заклик до ЦАХАЛ "діяти рішуче" проти ХАМАС на тлі відмови бойовиків звільнити ізраїльських заручників.

Також у Нетаньягу зазначили, що організація ХАМАС "відкинула усі отримані пропозиції" від спецпосланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа та інших посередників щодо продовження перемир'я в Газі.

Арабські ЗМІ із посиланням на медиків Гази інформують, що внаслідок ізраїльських авіаударів 18 березня, за останніми даними, вже загинули 130 осіб на усій території анклаву.

Детальніше про масовану ізраїльську атаку на Газу цієї ночі читайте в матеріалі РБК-Україна.

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