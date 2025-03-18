ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Секторе Газа фактического премьера ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации фактического премьер-министра контролируемого ХАМАС Сектора Газа и нескольких других высокопоставленных чиновников террористической группировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

ЦАХАЛ заявил, что эти атаки направлены на то, чтобы "нанести удар по военному и правительственному потенциалу террористической организации ХАМАС и устранить угрозу для государства Израиль и его граждан".

Исаам Даалис, фактический премьер-министр ХАМАС, заменил Рави Муштаха после его убийства Израилем в июле 2024 года.

Среди ликвидированных - заместитель министра внутренних дел Махмуд Абу Вафах, руководитель правительственных общественных работ Иссам Даалис, заместитель министра юстиции Ахмед аль-Хатта и генеральный директор службы внутренней безопасности Бахджат Абу Султан.

В своем заявлении израильские военные утверждают, что убили четырех высокопоставленных чиновников ХАМАС в рамках широкомасштабной кампании бомбардировок десятков объектов в Секторе Газа.

Удары Израиля по Сектору Газа

Напомним, ночью 18 марта израильская армия нанесла массированные удары по целям боевиков ХАМАС на территории Сектора Газа.

В Офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявлялось о призыве к ЦАХАЛ "действовать решительно" против ХАМАС на фоне отказа боевиков освободить израильских заложников.

Также у Нетаньяху отметили, что организация ХАМАС "отвергла все полученные предложения" от спецпосланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и других посредников о продлении перемирия в Газе.

Арабские СМИ со ссылкой на медиков Газы информируют, что в результате израильских авиаударов 18 марта, по последним данным, уже погибли 130 человек на всей территории анклава.

Подробнее о массированной израильской атаке на Газу этой ночью читайте в материале РБК-Украина.

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