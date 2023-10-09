Атаковано сім командних центрів і три тунелі: у ЦАХАЛ відрахувалися про нічну атаку по бойовиках

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Збройних сил Ізраїлю .

Збройні сили Ізраїлю продовжують боротьбу з терористами та їхніми об'єктами.

"За ніч винищувачі та гелікоптери ЦАХАЛу, авіація та артилерія завдали ударів по більш ніж 500 терористичним об'єктам ХАМАС та Ісламського джихаду в секторі Газа", - сказано у зведенні.



Також, за повідомленнями Цахала, вночі відбулися атаки на командні центри. Постраждали сім командних центрів ХАМАС та командний центр Ісламського джихаду.

"ЦАХАЛ також завдав ударів по численним багатоповерховим будинкам, в одній з них, резиденції Рухи Маштаа, секретаря ХАМАС та члена групи прийняття рішень організації, знаходився командний центр терористів ХАМАС, з якого він допомагав керувати проникненням до Ізраїлю", - повідомили Збройні сили Ізраїлю.



Також нападу зазнала будівля, яка оперативно використовувалася високопоставленим бойовиком військово-морських сил терористичної організації ХАМАС.

За словами ЦАХАЛ, в районі Бейт-Хануна було обстріляно три терористичні тунелі.



Два оперативні об'єкти ХАМАС були атаковані літаком, один із них знаходився всередині мечеті. Напад також зазнав актив «Ісламського джихаду», розташованого в будівлі, в якій діють і живуть терористи.



"ЦАХАЛ продовжить завдавати ударів у секторі Гази та послаблювати можливості терористичних організацій", - повідомили Збройні сили.

Раніше посол Ізраїлю в ООН заявив, що жодних переговорів із бойовиками країна не вестиме і "епоха переговорів із цими дикунами закінчилася".