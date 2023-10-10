ЦАХАЛ нанес многочисленные удары по объектам ХАМАСа в секторе Газа: новые сутки войны

Израиль полностью контролирует южную границу с сектором Газа, новых проникновений террористо не зафиксировано. При этом, ночью десятки истребителей Израиля нанесли удары по более чем 200 объектам ХАМАСа.

Как пишет телеканал i24 со ссылкой на представителя ЦАХАЛ, армия обороны Израиля "на 100% контролирует южную границу с сектором Газа", за последние сутки проникновений через нее на этом участке не зафиксировано.

При этом, источник в службе безопасности i24 заявил, что террористы все еще скрываются на территории Израиля и все же не исключил новые проникновения.

В это же время, ЦАХАЛ осуществляет широкомасштабную атаку на позиции ХАМАС в секторе Газа.

"За последние несколько часов истребители ЦАХАЛа нанесли удары по многочисленным террористическим объектам, принадлежащим террористическим организациям в секторе Газа", - говорится в сообщении армии обороны Израиля в Telegram.

Так, за ночь десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Римале и Хан-Юнисе - квартале и городе в секторе Газа, которые используются в качестве террористических центров ХАМАСа.

"Среди целей истребители ЦАХАЛа нанесли удары по террористической инфраструктуре "Исламского джихада" в Хан-Юнисе, складу оружия ХАМАСа, расположенному внутри мечети, и оперативной террористической инфраструктуре, используемой террористами ХАМАСа", - добавляют в армии обороны Израиля

В частности, истребители также нанесли удар по оперативному командному центру ХАМАС, расположенному внутри мечети, командному центру, используемому боевиками противотанковой ракетной дивизии ХАМАС, и еще двум оперативным жилым домам.

Ситуация в Израиле

7 октября, боевики ХАМАС из Сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. На утро 9 октября ЦАХАЛ атаковал боевиков и их инфраструктуру в Секторе Газа. 10 октября высокопоставленный чиновник ХАМАС Абу Марзук заявил о готовности к переговорам с Израилем, поскольку "все цели были достигнуты". При этом лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили свою "непреклонную и единую" поддержку Израиля и осудили действия ХАМАСа.