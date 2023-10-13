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ЦАХАЛ закликав понад мільйон жителів сектору Гази евакуюватися протягом доби

Фото: ЦАХАЛ закликав понад мільйон жителів сектору Гази евакуюватися протягом доби (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) закликала жителів сектору Гази протягом 24 годин залишити свої будинки та попрямувати на південь анклаву для забезпечення своєї безпеки. Йдеться про понад мільйон осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter армії Ізраїлю.

"ЦАХАЛ закликає всіх цивільних осіб міста Газа евакуюватися зі своїх будинків на південь заради їхньої власної безпеки та захисту та переміститися в район на південь від Ваді-Газу, як показано на карті", - заявив речник армії Ізраїлю Джонатан Конрікус.

Варто зазначити, що ООН вважає за неможливе переміщення населення на південь Гази без гуманітарних наслідків і закликає Ізраїль скасувати цю вимогу до населення. Своєю чергою постпред Ізраїлю Гілад Ердан назвав реакцію ООН ганебною.

Як пишуть ЗМІ, попередження Ізраїлю пов'язане із планами проведення наземної операції.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Бойовики ХАМАС 7 жовтня атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Вони захопили заручників, убили кілька сотень цивільних і взяли під контроль деякі військові об'єкти. Вже надвечір ізраїльська армія повернула собі контроль над більшою частиною територій.

Після Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". У перші два дні після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа