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ЦАХАЛ призвал более миллиона жителей сектора Газа эвакуироваться в течение суток

Фото: ЦАХАЛ призвал более миллиона жителей сектора Газа эвакуироваться в течение суток (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей сектора Газа в течение 24 часов покинуть свои дома и направиться на юг анклава для обеспечения своей безопасности. Речь идет о более чем миллионе человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter армии Израиля.

"ЦАХАЛ призывает всех гражданских лиц города Газа эвакуироваться из своих домов на юг ради их собственной безопасности и защиты и переместиться в район к югу от Вади-Газа, как показано на карте", - заявил спикер армии Израиля Джонатан Конрикус.

Стоит отметить, что ООН считает невозможным перемещение населения на юг Газы без гуманитарных последствий и призывает Израиль отменить это требование к населению. В сою очередь постпред Израиля Гилад Эрдан назвал реакцию ООН позорной.

Как пишут СМИ, предупреждение Израиля связано с планами проведения наземной операции.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Они захватили заложников, убили несколько сот гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты. Уже к вечеру израильская армия вернула себе контроль над большей частью территорий.

После Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в секторе Газа. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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ХАМАСИзраильСектор Газа