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ЦАХАЛ закликав евакуювати три порти в Ємені: можливі удари з повітря

Фото: ЦАХАЛ закликав до евакуації трьох ключових портів Ємену (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїльська армія закликала негайно евакуюватися з трьох стратегічних портів у Ємені. У ЦАХАЛ попередили про можливі повітряні удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ЦАХАЛу Авічая Адрае на його каналі X.

Речник ЦАХАЛу заявив, що ізраїльська армія видала суворий наказ про евакуацію трьох ключових портів Ємену, контрольованих хуситами, а саме:

  • Рас-Іса,
  • Ходейда,
  • Саліф.

Повідомлення ЦАХАЛ містило в собі попередження про неминучі повітряні удари.

"Терористичний режим використовує ці порти для своїх терористичних операцій. Ми закликаємо всіх негайно евакуюватися і триматися подалі заради власної безпеки. Це останнє попередження", - заявив Адрае.

Конфлікт Ізраїлю з хуситами

Після початку війни в Секторі Газа єменські хусити підтримали бойовиків ХАМАС і вже не один раз запускали по Ізраїлю ракети.

Зауважимо, що 4 травня, єменські хусити завдали удару балістичною ракетою по ізраїльському аеропорту Бен-Гуріон. Ракета вибухнула в межах периметра аеропорту.

Як відомо, внаслідок атаки бойовиків постраждали шестеро людей. Йдеться про двох чоловіків 50 і 64 років, а також чотирьох жінок віком 22, 34, 38 і 54 років.

Ізраїльська протиповітряна оборона намагалася перехопити ворожу ракету, але цього зробити не вийшло.

Вже 5 травня ізраїльські винищувачі також вдарили по Ємену. Тоді однією з основних цілей став порт у місті Ходейда.

При цьому арабські ЗМІ повідомляли, що всього Ізраїль атакував дев'ять цілей. Для цього в повітря піднімали близько 30 літаків.

А наступного дня, Ізраїль завдав удару по столиці Ємену. Того дня було знищено аеропорт.

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Ізраїль