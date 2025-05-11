RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

ЦАХАЛ призвал эвакуировать три порта в Йемене: возможны удары с воздуха

Фото: ЦАХАЛ призвал к эвакуации трех ключевых портов Йемена (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Израильская армия призвала немедленно эвакуироваться из трех стратегических портов в Йемене. В ЦАХАЛ предупредили о возможных воздушных ударах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ЦАХАЛа Авичая Адрае на его канале X.

Представитель ЦАХАЛа заявил, что израильская армия издала строгий приказ об эвакуации трёх ключевых портов Йемена, контролируемых хуситами, а именно:

  • Рас-Иса,
  • Ходейда,
  • Салиф.

Сообщение ЦАХАЛ содержало в себе предупреждение о неизбежных воздушных ударах.

"Террористический режим использует эти порты для своих террористических операций. Мы призываем всех немедленно эвакуироваться и держаться подальше ради собственной безопасности. Это последнее предупреждение", - заявил Адрае.

Конфликт Израиля с хуситами

После начала войны в Секторе Газа йеменские хуситы поддержали боевиков ХАМАС и уже не один раз запускали по Израилю ракеты.

Заметим, что 4 мая, йеменские хуситы нанесли удар баллистической ракетой по израильскому аэропорту Бен-Гурион. Ракета взорвалась в пределах периметра аэропорта.

Как известно, в результате атаки боевиков пострадали шесть человек. Речь идет о двух мужчинах 50 и 64 лет, а также четырех женщинах в возрасте 22, 34, 38 и 54 лет.

Израильская противовоздушная оборона пыталась перехватить вражескую ракету, но этого сделать не получилось.

Уже 5 мая израильские истребители также ударили по Йемену. Тогда одной из основных целей стал порт в городе Ходейда.

При этом арабские СМИ сообщали, что всего Израиль атаковал девять целей. Для этого в воздух поднимали около 30 самолетов.

А на следующий день, Израиль нанес удар по столице Йемена. В тот день был уничтожен аэропорт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль