Ізраїль завдав удару по столиці Ємену: знищено аеропорт

Ізраїльська авіація сьогодні, 6 травня, атакувала столицю Ємену - Сану. Там прогриміли вибухи.

За даними видання, вибухи прогриміли в аеропорту Сани. Загалом, за непідтвердженою інформацією, було зафіксовано понад 20 ударів. Також під атакою перебував цементний завод у місті Амран.



При цьому до удару представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Авіхай Едреї надіслав попередження арабською мовою для всіх, хто перебував у районі аеропорту Сани.

"Ми наполегливо закликаємо вас негайно залишити територію аеропорту і попередити всіх, хто перебуває поблизу, про необхідність негайно покинути її", - зазначав Едреї.

Він також попереджав, що якщо цього не зробити, жителі Сани наразять себе на серйозну небезпеку.

Арабські ЗМІ пишуть, що після цього було отримано інформацію про ізраїльські військові літаки в повітряному просторі Ємену.

Результати атаки

ЦАХАЛ підтвердив, що ізраїльські воїни вдарили по аеропорту Сани, який контролюють хусити. Він був знищений.

За словами військових, аеропорт тепер "цілком виведений з ладу" після ударів, завданих винищувачами ВПС Ізраїлю.

ЦАХАЛ стверджує, що аеропорт використовувався хуситами "для перекидання зброї та бойовиків і регулярно використовується режимом хуситів з терористичною метою".