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ЦАХАЛ взяв під контроль палестинську сторону КПП "Рафах"

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїльські війська взяли під контроль палестинську сторону контрольно-пропускного пункту "Рафах" у ніч на вівторок, 7 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz.

Військову операцію проводили під керівництвом 162-ї дивізії та 401-ї бронетанкової бригади у співпраці зі спеціальними підрозділами, які діяли у східній частині Рафаха.

Згідно із заявою армії, військові знищили понад 150 цілей ХАМАС, і війська здобули повний контроль над палестинською стороною контрольно-пропускного пункту, розташованого на відстані близько 3,5 км від Єгипту.

Щонайменше 20 членів ХАМАС було вбито, а шахти тунелів терористів знищено.

За оцінками армійських джерел, тунельні шахти, розташовані в цьому районі, були частиною підземного оборонного маршруту ХАМАС, який не перетинає єгипетську територію.

Передісторія

За повідомленнями, 6 травня ізраїльські війська почали закликати людей евакуюватися з району на схід від Рафаха. Ізраїльські війська поширювали листівки у східній частині Рафаха, надсилали палестинцям текстові повідомлення із вказівкою евакуюватися і почали робити телефонні дзвінки.

Днем раніше, за даними джерел Axios, Сполучені Штати призупинили постачання боєприпасів ізраїльській армії і намагалися таким чином затримати ізраїльський військовий наступ на Рафах.

Наприкінці березня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун запропонував альтернативи наземному наступу ЦАХАЛу на місто Рафах. За повідомленнями ЗМІ, адміністрація Білого дому закликала уряд Ізраїлю відмовитися від тотального наступу на поселення.

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