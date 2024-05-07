ЦАХАЛ взяв під контроль палестинську сторону КПП "Рафах"

Військову операцію проводили під керівництвом 162-ї дивізії та 401-ї бронетанкової бригади у співпраці зі спеціальними підрозділами, які діяли у східній частині Рафаха.

Згідно із заявою армії, військові знищили понад 150 цілей ХАМАС, і війська здобули повний контроль над палестинською стороною контрольно-пропускного пункту, розташованого на відстані близько 3,5 км від Єгипту.

Щонайменше 20 членів ХАМАС було вбито, а шахти тунелів терористів знищено.

За оцінками армійських джерел, тунельні шахти, розташовані в цьому районі, були частиною підземного оборонного маршруту ХАМАС, який не перетинає єгипетську територію.