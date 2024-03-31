США представили альтернативний план військової операції у Рафаху

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун виклав пропозицію Вашингтона щодо альтернативи наземному наступу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) на місто Рафах у південній частині Сектора Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Браун підсумував пропозицію Вашингтона, яка включає в себе захист кордону Сектора Газа з Єгиптом за допомогою технологічних досягнень для запобігання контрабанді зброї через Філадельфійський коридор, ізоляцію міста Рафах і проведення точкових рейдів, а також створення спільного центру управління для координації цільових операцій.

Під час нещодавньої розмови з начальником штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенантом Герці Халеві, Чарльз Браун заявив, що США "не змиряться" з масовими жертвами серед цивільного населення в Рафаху, враховуючи кількість жертв серед цивільного населення у північній та центральній частинах смуги Газа.

Війна Ізраїлю з ХАМАС: наступ на Рафах

Армія Ізраїлю планує розпочати наземне вторгнення до міста Рафах біля кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа. Це останній населений пункт, що перебуває під контролем палестинського руху ХАМАС.

Однак США не згодні з такими планами Тель-Авіва. Країни Заходу та Єгипет висловилися проти вторгнення до міста, пояснивши це ризиком масової загибелі біженців. У відповідь Ізраїль запропонував евакуювати 1,4 млн цивільних жителів до "гуманітарних зон" у центральній частині регіону.

Всередині березня у місті Доха (Катар) розпочалися багатосторонні переговори про припинення вогню у Секторі Газа.

25 березня Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню в Секторі Газу до завершення Рамадану. Однак Ізраїль відмовився припиняти наступ на ХАМАС.

Днями військові США та Ізраїлю обговорили "загальні концепції" щодо того, як обмежити шкоду цивільному населенню під час наступу на Рафах.

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