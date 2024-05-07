ЦАХАЛ взял под контроль палестинскую сторону КПП "Рафах"

Военная операция проводилась под руководством 162-й дивизии и 401-й бронетанковой бригады в сотрудничестве со специальными подразделениями, которые действовали в восточной части Рафаха.

Согласно заявлению армии, военные уничтожили более 150 целей ХАМАС, и войска получили полный контроль над палестинской стороной контрольно-пропускного пункта, расположенного на расстоянии около 3,5 км от Египта.

По меньшей мере 20 членов ХАМАС были убиты, а шахты туннелей террористов уничтожены.

По оценкам армейских источников, туннельные шахты, расположенные в этом районе, были частью подземного оборонительного маршрута ХАМАС, который не пересекает египетскую территорию.