ua en ru
Нд, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США вперше з жовтня зупинили постачання боєприпасів в Ізраїль, - Axios

Вашингтон, Неділя 05 травня 2024 20:11
UA EN RU
США вперше з жовтня зупинили постачання боєприпасів в Ізраїль, - Axios Фото: США призупинили постачання боєприпасів в Ізраїль (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки призупинили постачання боєприпасів для армії Ізраїлю. Це сталося вперше з жовтня минулого року, коли бойовики ХАМАС напали на територію Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Двоє ізраїльських чиновників розповіли Axios, що адміністрація президента США призупинила постачання американських боєприпасів до Ізраїлю ще минулого тижня.

В ізраїльському уряді, як зазначає Axios, таке рішення Вашингтона викликало серйозне занепокоєння. За словами співрозмовників Axios, ізраїльські чиновники намагаються дізнатися причину затримки з доставкою військових вантажів.

Білий дім, Пентагон, Держдеп США та офіс прем'єр-міністра Ізраїлю відмовилися відповідати на питання Axios щодо постачання американських боєприпасів Ізраїлю.

Як додав Axios, президент США Джо Байден стикнувся з гострою критикою серед американців, які не підтримують Ізраїль та критикують його за удари по цивільних об'єктах в Секторі Газа.

У лютому США попросили Ізраїль надати гарантії, що американська зброя буде використовуватися ізраїльською армією виключно відповідно до міжнародного права. У березні Ізраїль відправив США відповідний лист з гарантіями.

Крім того, минулої середи в Ізраїль приїжджав держсекретар США Ентоні Блінкен, який нібито провів "жорстку" розмову з прем'єром Біньяміном Нетаньяху щодо ізраїльських планів провести військову операцію в останньому великому місті Сектору Газа, за словами джерел Axios. Блінкен попереджав, що США будуть публічно виступати проти "великої військової операції", а її проведення може негативно вплинути на стосунки між Вашингтоном та Тель-Авівом.

Війна в Секторі Газа

Минулого жовтня бойовики терористичного угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю з Сектору Газа та вчинили масові вбивства ізраїльського населення, а також захопили кілька сотень заручників.

У відповідь на це Ізраїль розпочав військову операцію та вторгся в Сектор Газа. Ця війна триває й досі, хоч Ізраїль взяв під контроль фактично всю територію сектору, а також захопив місто Газа.

Наразі ізраїльська армія не контролює лише Рафах - друге за розміром місто Сектору Газа.

Як пишуть західні ЗМІ, США разом з іншими країнам працюють над досягненням миру в Секторі Газа, проте Ізраїль прагне повного знищення бойовиків ХАМАС, Днями ізраїльський прем'єр Нетаньяху відкинув можливість підписання мирної угоди з ХАМАС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Сполучені Штати Америки Ізраїль Сектор Газа
NEWS
Росіяни ударили по Харкову трьома бомбами: з'явилися фото з місця обстрілу
Росіяни ударили по Харкову трьома бомбами: з'явилися фото з місця обстрілу
DAILY
Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках