США вперше з жовтня зупинили постачання боєприпасів в Ізраїль, - Axios

Сполучені Штати Америки призупинили постачання боєприпасів для армії Ізраїлю. Це сталося вперше з жовтня минулого року, коли бойовики ХАМАС напали на територію Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Двоє ізраїльських чиновників розповіли Axios, що адміністрація президента США призупинила постачання американських боєприпасів до Ізраїлю ще минулого тижня.

В ізраїльському уряді, як зазначає Axios, таке рішення Вашингтона викликало серйозне занепокоєння. За словами співрозмовників Axios, ізраїльські чиновники намагаються дізнатися причину затримки з доставкою військових вантажів.

Білий дім, Пентагон, Держдеп США та офіс прем'єр-міністра Ізраїлю відмовилися відповідати на питання Axios щодо постачання американських боєприпасів Ізраїлю.

Як додав Axios, президент США Джо Байден стикнувся з гострою критикою серед американців, які не підтримують Ізраїль та критикують його за удари по цивільних об'єктах в Секторі Газа.

У лютому США попросили Ізраїль надати гарантії, що американська зброя буде використовуватися ізраїльською армією виключно відповідно до міжнародного права. У березні Ізраїль відправив США відповідний лист з гарантіями.

Крім того, минулої середи в Ізраїль приїжджав держсекретар США Ентоні Блінкен, який нібито провів "жорстку" розмову з прем'єром Біньяміном Нетаньяху щодо ізраїльських планів провести військову операцію в останньому великому місті Сектору Газа, за словами джерел Axios. Блінкен попереджав, що США будуть публічно виступати проти "великої військової операції", а її проведення може негативно вплинути на стосунки між Вашингтоном та Тель-Авівом.