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ЦАХАЛ: военные поразили более 500 целей в Газе

Автор: Артур Родивилов

За последние полтора дня израильские военные нанесли удары по более чем 500 целям. Ликвидированы десятки боевиков, в том числе из руководящего состава.

Об этом на брифинге заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави.

По его словам, это было болезненным для палестинских террористических группировок.

"Руководители террористических организаций должны быть готовы понести более высокую цену, чем они понесли к этому моменту. Мы готовы расширять нашу операцию, насколько это потребуется", - сказал Кохави.

Глава ЦАХАЛ отметил, что Израиль продолжит наносить удары по объектам ХАМАС.

Вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели.

В результате обстрела боевиками города пострадали мирные жители.

Как писало РБК-Украина, Евросоюз призвал Израиль и Палестину начать переговоры, чтобы урегулировать конфликт.

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