ЦАХАЛ: военные поразили более 500 целей в Газе

За последние полтора дня израильские военные нанесли удары по более чем 500 целям. Ликвидированы десятки боевиков, в том числе из руководящего состава.
По его словам, это было болезненным для палестинских террористических группировок.
"Руководители террористических организаций должны быть готовы понести более высокую цену, чем они понесли к этому моменту. Мы готовы расширять нашу операцию, насколько это потребуется", - сказал Кохави.
Глава ЦАХАЛ отметил, что Израиль продолжит наносить удары по объектам ХАМАС.
Вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели.
В результате обстрела боевиками города пострадали мирные жители.
Как писало РБК-Украина, Евросоюз призвал Израиль и Палестину начать переговоры, чтобы урегулировать конфликт.