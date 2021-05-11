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ЦАХАЛ: військові вразили понад 500 цілей у Газі

Автор: Артур Родивилов

За останні півтора дня ізраїльські військові нанесли удари за більш ніж 500 цілям. Ліквідовано десятки бойовиків, у тому числі з керівного складу.

Про це на брифінгу заявив начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю Авів Кохаві.

За його словами, це було болючим для палестинських терористичних угруповань.

"Керівники терористичних організацій мають бути готові понести більш високу ціну, ніж вони понесли до цього моменту. Ми готові розширювати нашу операцію, наскільки це буде потрібно", - сказав Кохаві.

Глава ЦАХАЛ зазначив, що Ізраїль продовжить завдавати ударів по об'єктах ХАМАС.

Увечері 11 травня бойовики організації ХАМАС запустили з Сектора Гази десятки ракет у напрямку Тель-Авіва. Частина ракет була збита системою протиповітряної оборони "Залізний купол", але деякі все ж досягли мети.

В результаті обстрілу бойовиками міста постраждали мирні жителі.

Як писало РБК-Україна, Євросоюз закликав Ізраїль і Палестину почати переговори, щоб врегулювати конфлікт.

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