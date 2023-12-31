ЦАХАЛ відкрив попереджувальний вогонь по конвою ООН. Військові заявили про непорозуміння

Посилаючись на результати розслідування інциденту, що стався в п'ятницю, пресслужба ЦАХАЛу стверджує, що після того, як гуманітарний конвой ООН закінчив доставляти допомогу до сховищ на півночі Гази, військові попросили його рухатися на південь іншим маршрутом.

"Це було зроблено для забезпечення його безпеки, з огляду на бойові дії, які відбувалися в цьому районі", - йдеться в заяві ЦАХАЛу.

У ЦАХАЛі заявили, що військовослужбовці в цьому районі не знали про зміну маршруту, і "як наслідок, коли автомобілі прибули, військовослужбовці на місці вжили заходів, щоб зупинити колону в рамках процедури, яка передбачала попереджувальний постріл, який не був спрямований на автомобілі".

"Коли машини зупинилися, стрілянина припинилася", - кажуть у ЦАХАЛі, додаючи, що жертв не було, але осколки від попереджувального пострілу влучили в одну з машин.

ЦАХАЛ каже, що виніс уроки з розслідування цього інциденту, "щоб запобігти повторенню подібних випадків".

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. При цьому ХАМАС відкинув пропозицію.

У той же час прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяхуназвав три умови , які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

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