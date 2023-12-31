ЦАХАЛ открыл предупредительный огонь по конвою ООН. Военные заявили о недопонимании

Ссылаясь на результаты расследования инцидента, произошедшего в пятницу, пресс-служба ЦАХАЛа утверждает, что после того, как гуманитарный конвой ООН закончил доставку помощи в убежища на севере Газы, военные попросили его двигаться на юг другим маршрутом.

"Это было сделано для обеспечения его безопасности, учитывая боевые действия, которые происходили в этом районе", - говорится в заявлении ЦАХАЛа.

В ЦАХАЛе заявили, что военнослужащие в этом районе не знали об изменении маршрута, и "в результате, когда автомобили прибыли, военнослужащие на месте приняли меры, чтобы остановить колонну в рамках процедуры, включавшей предупредительный выстрел, который не был направлен на автомобили".

"Когда машины остановились, стрельба прекратилась", - говорят в ЦАХАЛе, добавляя, что жертв не было, но осколки от предупредительного выстрела попали в одну из машин.

ЦАХАЛ говорит, что извлек уроки из расследования этого инцидента, "чтобы предотвратить повторение подобных случаев".

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в Секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. При этом ХАМАС отверг предложение.

В то же время премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

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