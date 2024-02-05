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ЦАХАЛ ударила по командному центру Хезболлы (видео)

Тель-Авив, Понедельник 05 февраля 2024 00:12
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ЦАХАЛ ударила по командному центру Хезболлы (видео) Фото: ЦАХАЛ ударила по командному центру Хезболлы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Армия обороны Израиля, ударила истребителем по командному центру "Хезболлы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛа.

"Некоторое время назад истребитель израильской армии нанес удар по оперативному командному центру "Хезболлы" и военному комплексу в городе Ярун", - сообщили в ЦАХАЛе.

Также, по сообщениям ЦАХАЛа, также нанесен удар по наблюдательному пункту "Хезболлы" в городе Марун-эль-Рас.

Организация "Хезболла"

Основана в 1982 году в обстановке хаоса гражданской войны в Ливане, которая продолжалась 15 лет и закончилось только в 1990-м. Различные политические, этнические и религиозные группы ливанского общества - мусульмане, христиане, левые и арабские националисты - боролись друг против друга. В то время в боевых действиях в Ливане участвовали также Сирия и вооруженные палестинские подразделения.

Боевики "Хезболлы" поддерживают движение "ХАМАС" и наносят удары по Израилю с территории Ливана.

Война Израиля с "Хезболлой"

Ранее мы писали, что Израиль заявил о готовности к потенциальной войне с "Хезболлой".

К слову, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна готова начать войну с "Хезболлой".

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