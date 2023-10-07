UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЦАХАЛ сподівається "зачистити" бойовиків до кінця дня. Бої йдуть в 13 населених пунктах Ізраїлю

Фото: Ізраїль сподівається завершити зачистку бойовиків сьогодні (flickr.com/idfonline)
Автор: Дмитро Левицький

Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розраховує до кінця суботи, 7 жовтня, завершити зачистку терористів ХАМАС, які проникли на ізраїльську територію.

Про це заявив речник ЦАХАЛ Річард Гехт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми дуже зосереджені на порятунку сил, де тривають бої. Сподіваюся, до кінця дня в Ізраїлі більше не буде живих терористів", - сказав представник армії Ізраїлю.

Він зазначив, що наразі ізраїльський спецназ веде бої в різних місцях країни, а на допомогу йому були викликані ".

Гехт.

Крім того, британське видання The Guardian опублікувало інфографіку з ізраїльськими населеними пунктами, в які увійшли сьогодні бойовики ХАМАС. Так, бої зараз йдуть в 13 населених пунктах, зокрема у місті Сдерот.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Сьогодні вранці терористи руху ХАМАС атакували Ізраїль з Сектору Гази. Після масштабного ракетного обстрілу Ізраїля, бойовики зайшли на територію міста Сдерот.

Станом на зараз відомо про щонайменше 40 загиблих та понад 700 поранених в Ізраїлі.

Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху заявив про те, що його країна перебуває у "стані війни", а Збройні сили оголосили контртерористичну операцію "Залізні мечі".

Усі подробиці нападу ХАМАС на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Реакцію України й світу на події в Ізраїлі можна дізнатись за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльХАМАС