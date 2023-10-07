ЦАХАЛ надеется "зачистить" боевиков до конца дня. Бои идут в 13 населенных пунктах Израиля

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассчитывает к концу субботы, 7 октября, завершить зачистку проникших на израильскую территорию террористов ХАМАС.
Об этом заявил спикер ЦАХАЛ Ричард Гехт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы очень сосредоточены на спасении сил, где продолжаются бои. Надеюсь, до конца дня в Израиле больше не будет живых террористов", - сказал представитель армии Израиля.
Он отметил, что в настоящее время израильский спецназ ведет бои в разных точках страны, а в помощь ему были вызваны "
Кроме того, британское издание The Guardian опубликовало инфографику с израильскими населенными пунктами, в которые вошли сегодня боевики ХАМАС. Так, бои сейчас идут в 13 населенных пунктах, в том числе в городе Сдерот.
Сегодня утром террористы движения ХАМАС атаковали Израиль из сектора Газа. После масштабных ракетных обстрелов Израиля, боевики зашли на территорию города Сдерот.
На сегодняшний день известно о по меньшей мере 40 погибших и более 700 раненых в Израиле.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна находится в "состоянии войны", а вооруженные силы объявили контртеррористическую операцию "Железные мечи".
Все подробности нападения ХАМАС на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина.
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