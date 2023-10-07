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ЦАХАЛ надеется "зачистить" боевиков до конца дня. Бои идут в 13 населенных пунктах Израиля

Фото: Израиль надеется завершить зачистку боевиков сегодня (flickr.com/idfonline)
Автор: Дмитрий Левицкий

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассчитывает к концу субботы, 7 октября, завершить зачистку проникших на израильскую территорию террористов ХАМАС.

Об этом заявил спикер ЦАХАЛ Ричард Гехт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы очень сосредоточены на спасении сил, где продолжаются бои. Надеюсь, до конца дня в Израиле больше не будет живых террористов", - сказал представитель армии Израиля.

Он отметил, что в настоящее время израильский спецназ ведет бои в разных точках страны, а в помощь ему были вызваны "

Кроме того, британское издание The Guardian опубликовало инфографику с израильскими населенными пунктами, в которые вошли сегодня боевики ХАМАС. Так, бои сейчас идут в 13 населенных пунктах, в том числе в городе Сдерот.

Нападение ХАМАС на Израиль

Сегодня утром террористы движения ХАМАС атаковали Израиль из сектора Газа. После масштабных ракетных обстрелов Израиля, боевики зашли на территорию города Сдерот.

На сегодняшний день известно о по меньшей мере 40 погибших и более 700 раненых в Израиле.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна находится в "состоянии войны", а вооруженные силы объявили контртеррористическую операцию "Железные мечи".

Все подробности нападения ХАМАС на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина.

Реакцию Украины и мира на события в Израиле можно узнать по ссылке.

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