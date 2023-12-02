ЦАХАЛ продовжив бойові дії там, де зупинився у Газі, - Галлант

Ізраїльські військові повернулися до бойових дій на повну силу в Секторі Газа після того, як ХАМАС порушив угоду про припинення вогню.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За його словами, він наказав відновити вогонь у п'ятницю вранці після того, як ХАМАС відмовився звільнити 15 жінок і двох дітей у рамках угоди про перемир'я.

"Ми продовжуємо саме з того моменту, на якому зупинилися", - сказав міністр.

Він додав, що за останні два дні він оглянув Газу з повітря і прикордонну зону з землі, назвавши результати відновлення наступу ЦАХАЛу "дуже вражаючими".

"Тисячі терористів були знищені, десятки штабів [були вражені], сотні терабайт інформації перебувають у наших руках, сотні терористів були захоплені і допитуються в Ізраїлі". Досягнення - 110 заручників повернулися живими - такого не домагалася жодна армія у світі в боротьбі з терористичною організацією. Ми домоглися цього завдяки силі ЦАХАЛу", - заявив міністр.

Визволення заручників ХАМАС

Минулого тижня Ізраїль підписав угоду з ХАМАСом про припинення вогню на території Сектору Газа та звільнення заручників. Так першу групу бойовики відпустили вже 24 листопада. Їх доправили до лікарень Ізраїлю.

Наступного дня ХАМАС звільнив та передав Червоному хресту групу із 17 осіб. Третю групу з 17 звільнених із полону ХАМАСу Червоний Хрест прийняв 26 листопада.

Крім того, ХАМАС звільнив трьох неповнолітніх французьких заручників.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - у матеріалі РБК-Україна.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Газа та заявив, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

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