ЦАХАЛ повністю ліквідував "військову базу" ХАМАСу на півночі Гази, - речник

За його словами, знадобилося три місяці, щоб завдати ХАМАСу значної поразки на півночі Гази, не дозволивши батальйонам терористичного угруповання здійснювати масштабні атаки.

"Ми завершили ліквідацію військової бази ХАМАСу в північній частині сектора, і ми продовжимо поглиблювати досягнення, зміцнювати бар'єр і оборонні споруди на кордоні", - заявив він.

Речник ЦАХАЛу попередив, що, незважаючи на перемогу над ХАМАСом у північній частині Сектора Газа, із цих районів усе ще можливі спорадичні ракетні обстріли Ізраїлю.

"Ми завдавали і будемо продовжувати завдавати ударів, а також поглиблювати досягнення в цих районах, але на це потрібен час", - заявив Хагарі.

Він додав, що наразі ЦАХАЛ зосереджений на ліквідації ХАМАСу в центральній і південній частинах Гази.

"Ми робитимемо це іншим методом, ретельно, ґрунтуючись на уроках, які ми винесли з бойових дій дотепер", - каже він.

За його словами, табори біженців у центральній частині Гази "щільно забудовані та сповнені терористів", а в Хан-Юнісі знаходиться "підземне місто з розгалуженими тунелями".

"Це займе час, бойові дії триватимуть протягом 2024 року.

Ми працюємо за планом, щоб досягти цілей війни: ліквідувати ХАМАС у центрі та на півдні і продовжити всі зусилля, розвідку, оперативний і військовий тиск, щоб повернути заручників", - каже Хагарі.

Він додав, водночас ЦАХАЛ будує нові оборонні споруди вздовж кордону з Газою, щоб дозволити жителям, переміщеним із 7 жовтня, повернутися до своїх домівок.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і громадянських людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. При цьому ХАМАС відкинув пропозицію.

Нещодавно стало відомо, що Армія Ізраїлю виведе частину своїх бригад із Сектору Газа. Такі дії зумовлені успішним перехопленням контролю у регіоні.

У той же час прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

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