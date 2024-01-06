ЦАХАЛ полностью ликвидировал "военную базу" ХАМАСа на севере Газы, - спикер

По его словам, потребовалось три месяца, чтобы нанести ХАМАСу значительное поражение на севере Газы, не позволив батальонам террористической группировки совершать масштабные атаки.

"Мы завершили ликвидацию военной базы ХАМАСа в северной части сектора, и мы продолжим углублять достижения, укреплять барьер и оборонительные сооружения на границе", - заявил он.

Спикер ЦАХАЛа предупредил, что несмотря на победу над ХАМАСом в северной части Сектора Газа, из этих районов все еще возможны спорадические ракетные обстрелы Израиля.

"Мы наносили и будем продолжать наносить удары, а также углублять достижения в этих районах, но на это требуется время", - заявил Хагари.

Он добавил, что в настоящее время ЦАХАЛ сосредоточен на ликвидации ХАМАСа в центральной и южной частях Газы.

"Мы будем делать это другим методом, тщательным образом, основываясь на уроках, которые мы извлекли из боевых действий до сих пор", - говорит он.

По его словам, лагеря беженцев в центральной части Газы "плотно застроены и полны террористов", а в Хан-Юнисе находится "подземный город с разветвленными туннелями".

"Это займет время, боевые действия будут продолжаться в течение 2024 года.

Мы работаем по плану, чтобы достичь целей войны: ликвидировать ХАМАС в центре и на юге и продолжить все усилия, разведку, оперативное и военное давление, чтобы вернуть заложников", - говорит Хагари.

Он добавил, в то же время ЦАХАЛ строит новые оборонительные сооружения вдоль границы с Газой, чтобы позволить жителям, перемещенным с 7 октября, вернуться в свои дома.

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в Секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. При этом ХАМАС отверг предложение.

Недавно стало известно, что Армия Израиля выведет часть своих бригад из Сектора Газа. Такие действия обусловлены успешным перехватом контроля в регионе.

В то же время премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

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