ЦАХАЛ повідомив про вбивство відповідального за ракетні обстріли півночі Ізраїлю члена ХАМАС

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію в Сирії представника ХАМАСу, відповідального за ракетні обстріли північних районів Ізраїлю, які сталися останніми тижнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

У заяві ЦАХАЛу йдеться про те, що Хасан Акаша був убитий у південному сирійському місті Бейт-Джинн. При цьому не уточнюють, як саме його було вбито.

Ізраїльські військові повідомили, що бойовик стояв за кількома ракетними обстрілами півночі із Сирії від імені ХАМАС.

"Ми не допустимо терору з території Сирії, і вона несе відповідальність за будь-які дії, що виходять з її території. Ми будемо продовжувати діяти проти будь-якої загрози", - заявив ЦАХАЛ.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. При цьому ХАМАС відкинув пропозицію.

У той же час прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяхуназвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.