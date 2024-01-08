ЦАХАЛ сообщил об убийстве ответственного за ракетные обстрелы севера Израиля члена ХАМАС

ЦАХАЛ заявил об ликвидации в Сирии представителя ХАМАСа, ответственного за ракетные обстрелы северных районов Израиля, которые произошли в последние недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что Хасан Акаша был убит в южном сирийском городе Бейт-Джинн. При этом не уточняется, как именно он был убит.

Израильские военные сообщили, что боевик стоял за несколькими ракетными обстрелами севера из Сирии от имени ХАМАС.

"Мы не допустим террора с территории Сирии, и она несет ответственность за любые действия, исходящие с ее территории. Мы будем продолжать действовать против любой угрозы", - заявил ЦАХАЛ.

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в Секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. При этом ХАМАС отверг предложение.

В то же время премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

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