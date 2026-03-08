UA

ЦАХАЛ почав бомбардування Ірану: Ізраїль переходить до наступного етапу війни

06:00 08.03.2026 Нд
2 хв
Армія Ізраїлю почала активно атакувати паливну інфраструктуру Ірану
aimg Никончук Анастасія
Фото: війна між Ізраїлем та Іраном (GettyImages)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у суботу, 7 березня, провела масовані удари по паливних об'єктах у Тегерані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN.

Читайте також: Ізраїль заявив про "широкомасштабну хвилю ударів" по Тегерану

Видання повідомляє, що атака спрямована на нафтові сховища, які постачають паливо як цивільним споживачам, так і військовим формуванням в Ірані.

Цілі операції

"Це значний удар, який є додатковим кроком у посиленні шкоди, завданої військовій інфраструктурі іранського терористичного режиму", - йдеться в заяві ЦАХАЛ.

Ізраїльські військові підкреслюють, що удари націлені на об'єкти стратегічного значення, які підтримують діяльність збройних сил Ірану.

Наслідки атак

На відео Reuters видно полум'я і дим, що піднімаються з нафтопереробного заводу "Шахрана" в Тегерані.

Ці кадри демонструють масштаб руйнувань і зусилля ЦАХАЛ щодо послаблення можливостей Ірану в постачанні військових об'єктів паливом.

Позиція керівництва ЦАХАЛ

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір раніше заявив, що Ізраїль переходить до наступного етапу операції, однак конкретних кроків не розкривають.

У відеозаяві він зазначив: "На цьому етапі ми ще більше послабимо режим і його військовий потенціал. На нас чекають додаткові сюрпризи, які я не маю наміру розкривати".

Нагадуємо, що Ізраїль розпочинає другий етап війни з Іраном, зосередивши авіаудари на підземних сховищах Тегерана, де містяться балістичні ракети противника.

Зазначимо, що після серії ударів з боку "Хезболли" виникли припущення, що Армія оборони Ізраїлю могла вперше задіяти в бойових умовах лазерну систему протиповітряної оборони Iron Beam.

