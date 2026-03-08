ЦАХАЛ почав бомбардування Ірану: Ізраїль переходить до наступного етапу війни

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у суботу, 7 березня, провела масовані удари по паливних об'єктах у Тегерані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN.
Видання повідомляє, що атака спрямована на нафтові сховища, які постачають паливо як цивільним споживачам, так і військовим формуванням в Ірані.
"Це значний удар, який є додатковим кроком у посиленні шкоди, завданої військовій інфраструктурі іранського терористичного режиму", - йдеться в заяві ЦАХАЛ.
Ізраїльські військові підкреслюють, що удари націлені на об'єкти стратегічного значення, які підтримують діяльність збройних сил Ірану.
На відео Reuters видно полум'я і дим, що піднімаються з нафтопереробного заводу "Шахрана" в Тегерані.
Ці кадри демонструють масштаб руйнувань і зусилля ЦАХАЛ щодо послаблення можливостей Ірану в постачанні військових об'єктів паливом.
Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір раніше заявив, що Ізраїль переходить до наступного етапу операції, однак конкретних кроків не розкривають.
У відеозаяві він зазначив: "На цьому етапі ми ще більше послабимо режим і його військовий потенціал. На нас чекають додаткові сюрпризи, які я не маю наміру розкривати".
Нагадуємо, що Ізраїль розпочинає другий етап війни з Іраном, зосередивши авіаудари на підземних сховищах Тегерана, де містяться балістичні ракети противника.
Зазначимо, що після серії ударів з боку "Хезболли" виникли припущення, що Армія оборони Ізраїлю могла вперше задіяти в бойових умовах лазерну систему протиповітряної оборони Iron Beam.