ЦАХАЛ перехопила повітряну ціль, що рухалася з Лівану
Система протиповітряної оборони ЦАХАЛ успішно перехопила підозрілу повітряну ціль, що перетнула територію Лівану та потрапила на ізраїльську територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал армії оборони Ізраїлю.
Через імовірність падіння уламків від перехоплення у районі Рамот-Нафталі були ввімкнені сирени про запуск ракет і реактивних снарядів.
Крім того, армія заявляє, що за останні дві години її винищувачі завдали ударів по десятках об'єктів "Хезболли" у ліванській долині Бекаа.
Серед об'єктів, які були атаковані, були ракетні установки і будівлі, де терористи зберігали зброю.
Загострення на Близькому Сході
Останніми тижнями суттєво почастішали випадки обстрілів між Ізраїлем та бойовиками ліванського угруповання "Хезболла", яке підтримує Іран.
В неділю терористи обстріляли снарядами північ Ізраїлю, у відповідь ЦАХАЛ знищила установку з якої відбувся пуск.
В суботу армія Ізраїлю масштабно обстріляла Ліван. Під час атаки було вбито лідера "Хезболли" Хасана Насраллу.
У США закликають Ізраїль не починати воєнну операцію в Лівані та закликають до мирного вирішення конфлікту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.