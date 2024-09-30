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ЦАХАЛ перехопила повітряну ціль, що рухалася з Лівану

Понеділок 30 вересня 2024 04:45
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ЦАХАЛ перехопила повітряну ціль, що рухалася з Лівану Фото: ізраїльські військові перехопили ціль, що загрожувала безпеці країни (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Система протиповітряної оборони ЦАХАЛ успішно перехопила підозрілу повітряну ціль, що перетнула територію Лівану та потрапила на ізраїльську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал армії оборони Ізраїлю.

Через імовірність падіння уламків від перехоплення у районі Рамот-Нафталі були ввімкнені сирени про запуск ракет і реактивних снарядів.

Крім того, армія заявляє, що за останні дві години її винищувачі завдали ударів по десятках об'єктів "Хезболли" у ліванській долині Бекаа.

Серед об'єктів, які були атаковані, були ракетні установки і будівлі, де терористи зберігали зброю.

Загострення на Близькому Сході

Останніми тижнями суттєво почастішали випадки обстрілів між Ізраїлем та бойовиками ліванського угруповання "Хезболла", яке підтримує Іран.

В неділю терористи обстріляли снарядами північ Ізраїлю, у відповідь ЦАХАЛ знищила установку з якої відбувся пуск.

В суботу армія Ізраїлю масштабно обстріляла Ліван. Під час атаки було вбито лідера "Хезболли" Хасана Насраллу.

У США закликають Ізраїль не починати воєнну операцію в Лівані та закликають до мирного вирішення конфлікту.

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