ЦАХАЛ перехватила воздушную цель, которая двигалась из Ливана

Система противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила подозрительную воздушную цель, которая пересекла территорию Ливана и попала на израильскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал армии обороны Израиля.

Из-за вероятности падения обломков от перехвата в районе Рамот-Нафтали были включены сирены о запуске ракет и реактивных снарядов.

Кроме того, армия заявляет, что за последние два часа ее истребители нанесли удары по десяткам объектов "Хезболлы" в ливанской долине Бекаа.

Среди объектов, которые были атакованы, были ракетные установки и здания, где террористы хранили оружие.