ЦАХАЛ отримав контроль над будинком парламенту в Газі. Вперше із 2007 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
За фотографіями із соціальних мереж видно, що ЦАХАЛ отримав контроль над будинком парламенту в місті Газа.
На фотографії, що розповсюджується у соціальних мережах, зображені військовослужбовці бригади "Голані" ЦАХАЛа всередині будівлі парламенту Гази, зазначає видання. Військові розгорнули прапори Ізраїлю.
Будівля палестинської законодавчої ради в Газі обслуговувала законодавців ХАМАС лише з моменту захоплення сектору терористичного угрупування в 2007 році.
Терористи ХАМАСу напали на Ізраїль 7 жовтня. Вони викрадали не лише військових, а й цивільних осіб. Ізраїль оголосив операцію проти бойовиків "Залізні мечі".
Армія оборони Ізраїлю розширила наземну операцію у Секторі Газа. Ввели військових та техніку.
Також стало відомо про втрату контролю ХАМАС над північною частиною Сектору Газа. ЦАХАЛ завдав значних збитків силам ХАМАСу, а місцеві жителі евакуювалися на південь.
13 листопада ЦАХАЛ заявив про знищення кількох командирів ХАМАС.
Ізраїль заявив, що бойовики втратили контроль над Сектором Газа та прямують на південь.
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