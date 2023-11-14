ЦАХАЛ получил контроль над зданием парламента в Газе

По фотографиям из социальных сетей видно, что ЦАХАЛ получил контроль над зданием парламента в городе Газа.

На фотографии, распространяемой в социальных сетях, изображены военнослужащие бригады "Голани" ЦАХАЛа внутри здания парламента Газы, отмечает издание. Военные развернули флаги Израиля.

Фото: ЦАХАЛ вернул контроль над парламентом в Газе (twitter.com)

Здание палестинского законодательного совета в Газе обслуживало законодателей ХАМАСА только с момента захвата сектора террористической группировкой в 2007 году.

Война Израиля с ХАМАСом

Террористы ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Они похищали не только военных, но и гражданских лиц. Израиль объявил операцию против боевиков "Железные мечи".

Армия обороны Израиля расширила наземную операцию в Секторе Газа. Ввели военных и технику.

Также стало известно о потере контроля ХАМАСом над северной частью Сектора Газа. ЦАХАЛ нанес значительный ущерб силам ХАМАСа, а местные жители эвакуировались на юг.

13 ноября ЦАХАЛ заявил об уничтожении нескольких командиров ХАМАСа.

Израиль заявил, что боевики потеряли контроль над Сектором Газа и направляются на юг.