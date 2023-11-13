ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командира протитанкової бригади ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю заявила, що внаслідок авіаударів по Сектору Газа за останню добу було знищено кількох командирів ХАМАС. Серед високопоставлених офіцерів - Якуб Ашур, командувач протитанковою керованою ракетною установкою ХАМАСу в бригаді Хан-Юніс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За словами представників ЦАХАЛу, Ашур "у межах своєї посади брав участь у керівництві та організації нападів на сили ЦАХАЛу".

Унаслідок окремих ударів було вбито Хаміса Дабабаша, ветерана терористичного угруповання і колишнього главу розвідувального відділу ХАМАСу, Тахсіна Маслама, главу роти бойового забезпечення спецоперацій ХАМАСу в Бейт-Лахії, Джіхада Азама, співробітника розвідки ХАМАСу в районі Зейтун міста Газа, і Муніра Харба, начальника відділу інформації в бригаді Рафах.

За даними ЦАХАЛу, останнім часом Дабабаш обіймав посаду секретаря глави відділу національних відносин у політичному бюро ХАМАСу і був представником ХАМАСу на зборах національних та ісламських фракцій у Секторі Газа.

Крім того, Дабабаш був причетний до терористичної атаки на поселення Ацмона в секторі Гази 2002 року, внаслідок якої загинули п'ять ізраїльтян.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південну сторону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.