ЦАХАЛ оголосив закритою військовою зоною територію на кордоні з Ліваном

Загострення конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою"

Вв останні тижні значно загострився конфлікт між Ізраїлем і бойовиками ліванського угруповання "Хезболла", яке підтримує Іран.

Так, 28 вересня ізраїльська армія завдала масованого удару по території Лівану, під час якого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насралла.

Вчора бойовики обстріляли північні райони Ізраїлю, на що ЦАХАЛ відповів знищенням пускової установки, з якої точився вогонь.

За інформацією The Wall Street Journal, Ізраїль може розпочати наземне вторгнення до Лівану вже цього тижня.

Сьогодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант завив, що незабаром розпочнеться наступна фаза війни Ізраїлю проти ліванського угрупування "Хезболла".

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