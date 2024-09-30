ЦАХАЛ объявил закрытой военной зоной территорию на границе с Ливаном

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

В последние недели значительно обострился конфликт между Израилем и боевиками ливанской группировки "Хезболла", которую поддерживает Иран.

Так, 28 сентября израильская армия нанесла массированный удар по территории Ливана, во время которого был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасана Насралла.

Вчера боевики обстреляли северные районы Израиля, на что ЦАХАЛ ответил уничтожением пусковой установки, из которой велся огонь.

По информации The Wall Street Journal, Израиль может начать наземное вторжение в Ливан уже на этой неделе.

Сегодня министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что вскоре начнется следующая фаза войны Израиля против ливанской группировки "Хезболла".

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