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ЦАХАЛ назвав свої втрати у війні проти ХАМАС

Понеділок 30 жовтня 2023 04:09
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ЦАХАЛ назвав свої втрати у війні проти ХАМАС Фото: ЦАХАЛ назвав втрати у війні проти ХАМАС (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За час бойових дій проти бойовиків ХАМАС Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) втратила щонайменше 311 військовослужбовців.

Про це повідомляє заявив речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Наразі ми сповістили сім'ї 311 загиблих солдатів ЦАХАЛ, а також сім'ї 230 заручників", - сказав він.

Він також додав, що минулої ночі ЦАХАЛ "розширив вхід" до сектору Гази, а просування відбувається "згідно з планом".

Вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю

Нагадаємо, що 7 жовтня бойовики угруповання "Хамас" вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали та викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

Після цього Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАСу під назвою "Залізні мечі". Цахала вдалося вибити бойовиків з території країни. Наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Гази.

27 жовтня представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Гази. Після цього Збройні сили Ізраїля почали завдати ударів по території.

За інформацією армії оборони Ізраїлю, зараз терористи утримують понад 200 заручників. Нещодавно ХАМАС відпустив кількох жінок, які є громадянами Ізраїлю.

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