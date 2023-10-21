Ізраїль уточнив, скільки заручників перебуває у полоні ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявляє, що у заручниках ХАМАС перебуває понад 200 заручників. Вони утримуються на території Сектора Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявляє, що ХАМАС утримує у полоні 210 заручників.

За його словами, ця цифра не остаточна, оскільки військові вивчають нову інформацію щодо зниклих безвісти.

Видання наголошує, що ц е число не включає Юдіт Раанан та її доньку-підлітка Наталі, яких минулої ночі відпустили бойовики ХАМАС.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль розпочав операцію проти ХАМАСу. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа.

Варто зазначити, що речник ЦАХАЛу заявив про підготовку до нового етапу війни. За словами представника ізраїльської армії, операція може тривати кілька тижнів.

Також вчора, 20 жовтня, бойовики ХАМАС відпустили двох заручниць - громадянок США Юдіт та Наталі Раанан. Байден заявив, що це результат роботи американських чиновників.

Сьогодні між Сектором Газа та Єгиптом запрацював пункт пропуску "Рафах". Проте ним проїхали лише 20 вантажівок з гуманітарною допомогою. Іноземців не змогли евакуюватися через КПП.

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