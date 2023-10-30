ЦАХАЛ назвал свои потери в войне против ХАМАС

За время боевых действий против боевиков ХАМАС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла по меньшей мере 311 военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-секретарь ЦАХАЛ контрадмирал Даниэль Хагари, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас мы известили семьи 311 погибших солдат ЦАХАЛ, а также семьи 230 заложников", - сказал он.

Он также добавил, что минувшей ночью ЦАХАЛ "расширил вход" в сектор Газа, а продвижение происходит "согласно плану".

Вторжение боевиков ХАМАС в Израиль

Напомним, 7 октября боевики группировки "Хамас" вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и угоняли мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". Цахалу удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

27 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.

По информации армии обороны Израиля,сейчас террористы содержат более 200 заложников . Недавно ХАМАС отпустил нескольких женщин, являющихся гражданами Израиля.

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