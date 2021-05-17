ЦАХАЛ нанес удары по домам девяти командиров ХАМАС

В течение последних нескольких часов ЦАХАЛ нанес удар по домам девяти командиров ХАМАС по всему Сектору Газа. Атакованные дома использовались в качестве террористической инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
В домах были обнаружены склады оружия.
Среди атакованных домов были дома командира бригады Бейт-Хануна, командира роты Бейт-Хаонуна, командира бригады Аль-Шати.
Армия добавляет, что нападению подвергся также дом в Шеджайе, используемый военной разведкой ХАМАС.
Напомним, в ООН выразили обеспокоенность по поводу удара ЦАХАЛ по башне "Аль-Джала", где размещались редакции СМИ. Генсек ООН напомнил всем сторонам конфликта, что подобные удары нарушают международное право.
Добавим, ЦАХАЛ также уничтожил несколько домов высокопоставленных боевиков ХАМАС в Секторе Газа.