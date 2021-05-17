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ЦАХАЛ нанес удары по домам девяти командиров ХАМАС

Автор: Артур Родивилов

В течение последних нескольких часов ЦАХАЛ нанес удар по домам девяти командиров ХАМАС по всему Сектору Газа. Атакованные дома использовались в качестве террористической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

В домах были обнаружены склады оружия.

Среди атакованных домов были дома командира бригады Бейт-Хануна, командира роты Бейт-Хаонуна, командира бригады Аль-Шати.

Армия добавляет, что нападению подвергся также дом в Шеджайе, используемый военной разведкой ХАМАС.

Напомним, в ООН выразили обеспокоенность по поводу удара ЦАХАЛ по башне "Аль-Джала", где размещались редакции СМИ. Генсек ООН напомнил всем сторонам конфликта, что подобные удары нарушают международное право.

Добавим, ЦАХАЛ также уничтожил несколько домов высокопоставленных боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

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