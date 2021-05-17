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ЦАХАЛ завдав ударів по будинках дев'яти командирів ХАМАС

Автор: Артур Родивилов

Протягом останніх кількох годин ЦАХАЛ завдав удару по будинках дев'яти командирів ХАМАС по всьому Сектору Газа. Атаковані будинки використовувалися як терористична інфраструктура.

Про це повідомляє прес-служба ЦАХАЛ.

У будинках були виявлені склади зброї.

Серед атакованих будинків були будинки командира бригади Бейт-Хануна, командира роти Бейт-Хаонуна, командира бригади Аль-Шаті.

Армія додає, що нападу піддався також будинок в Шеджаї, використовуваний військовою розвідкою ХАМАС.

Нагадаємо, в ООН висловили стурбованість з приводу удару ЦАХАЛ по вежі "Аль-Джала", де розміщувалися редакції ЗМІ. Генсек ООН нагадав усім сторонам конфлікту, що подібні удари порушують міжнародне право.

Додамо, ЦАХАЛ також знищив кілька будинків високопоставлених бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

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