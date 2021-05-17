ЦАХАЛ завдав ударів по будинках дев'яти командирів ХАМАС

Протягом останніх кількох годин ЦАХАЛ завдав удару по будинках дев'яти командирів ХАМАС по всьому Сектору Газа. Атаковані будинки використовувалися як терористична інфраструктура.
Про це повідомляє прес-служба ЦАХАЛ.
У будинках були виявлені склади зброї.
Серед атакованих будинків були будинки командира бригади Бейт-Хануна, командира роти Бейт-Хаонуна, командира бригади Аль-Шаті.
Армія додає, що нападу піддався також будинок в Шеджаї, використовуваний військовою розвідкою ХАМАС.
Нагадаємо, в ООН висловили стурбованість з приводу удару ЦАХАЛ по вежі "Аль-Джала", де розміщувалися редакції ЗМІ. Генсек ООН нагадав усім сторонам конфлікту, що подібні удари порушують міжнародне право.
Додамо, ЦАХАЛ також знищив кілька будинків високопоставлених бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.